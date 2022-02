Hymn Ukrainy przed ambasadą Rosji. Przyszło kilka tysięcy osób [WIDEO]

Przed ambasadą Rosji przy ul. Belwederskiej w Warszawie trwa demonstracja. Jej organizatorzy szacują, że przyszło od 3 do 5 tys. osób. Protestujący solidaryzują się z Ukrainą.

Protest rozpoczął się odśpiewaniem hymnu Ukrainy. Demonstranci wznoszą hasła: „Ukraina wolnym krajem”, „Nic nas nie złamie”, „Putin terrorysta”.



Przemawiają przedstawiciele ukraińskiej diaspory, z organizacji Ukraiński Dom w Warszawie, Związku Ukraińców w Polsce. Głos zabrały Natalia Panchenko z Euromaidan Warszawa i białoruska aktywistka Jana Shostak.



– Szacujemy liczbę uczestników na 3-5 tys. ludzi. Demonstracja przebiega spokojnie – powiedział PAP Lucjan Kocjan z Akcji Demokracja.





The anthem of #Ukraine was sung in #Warsaw. pic.twitter.com/w05HfpQZvv