Rosjanie zajęli elektrownię w Czarnobylu. „Personel skuli kajdankami”

Rosjanie zajęli elektrownię atomową w Czarnobylu – przekazał korespondent TVP Info w Kijowie Tomasz Jędruchów, powołując się na źródła w ukraińskiej armii. Informację potwierdziło także biuro prezydenta Ukrainy.

O trwających walkach w pobliżu elektrowni informował kilka godzin temu prezydent Wołodymyr Zełenski.



„Rosyjskie okupacyjne siły próbują zająć czarnobylską elektrownię jądrową. Nasi obrońcy oddają życie, by tragedia 1986 roku nie powtórzyła się” – przekazał Zełenski.



Kilka chwil po godz. 18 Jędruchów, powołując się na komunikat ukraińskiej armii przekazał, że elektrownia została zajęta, a personel został skuty kajdankami.



Informację potwierdziło także Biuro Prezydenta Ukrainy.



„Po zaciętej walce nasza kontrola nad czarnobylskim terenem została utracona. Nie jest znany stan obiektów byłej czarnobylskiej elektrowni atomowej, osłony i zbiornika jądrowych odpadów” – przekazał przedstawiciel biura prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

After the heavy fights in the Chernobyl zone, Russian troops had seized control over Chernobyl nuclear power plant. The personnel is taken hostage. pic.twitter.com/WpXWUDZ8Uh