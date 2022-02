Jezuici na Ukrainie pomagają na miejscu. Jeden towarzyszy walczącym żołnierzom

Jezuici obecni na terytorium Ukrainy są przygotowani do funkcjonowania przez kilka miesięcy i pomocy ludziom. Po dokładnej analizie sytuacji i potrzeb przekażą współbraciom w Polsce, jakiej pomocy oczekują - poinformowano na stronie zakonu.

Po zmasowanej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego o. Jarosław Paszyński rozmawiał telefonicznie z przełożonym Misji Ukraińskiej, który poinformował, że jezuici obecni na terytorium Ukrainy są przygotowani, by przez kilka miesięcy funkcjonować i pomagać mieszkańcom. Po dokładnej analizie sytuacji i potrzeb przekaże, jakiej oczekują pomocy od jezuitów w Polsce.



Do przygotowania się jezuitów na przyjęcie uchodźców z Ukrainy wezwała w czwartek także Kuria Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Władze zakonne zaapelowały jednocześnie do jezuitów i świeckich wiernych, którym zakonnicy posługują, o intensywną modlitwę w intencji pokoju.



Na Ukrainie jezuici pracują we Lwowie, w Kijowie, w Chmielnickim i w Czerniowcach. Prowadzą także dom dla uchodźców, a jeden z jezuitów jest kapelanem wojskowym i towarzyszy walczącym żołnierzom, wspierając ich duchowo i udzielając im sakramentów. Jak sam mówi: „Wiara pomaga znaleźć drogę pośród ciemności przemocy”.





źródło: pap

W nowicjacie jezuitów w Gdyni kolejni młodzi Ukraińcy przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych.