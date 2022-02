Biden: Przywódcy G7 uzgodnili niszczycielskie pakiety sankcji

Wspólnie z przywódcami państw G7 uzgodniliśmy w czwartek „niszczycielskie pakiety” sankcji i innych środków wobec Rosji – poinformował prezydent USA Joe Biden na Twitterze. Według telewizji NBC News, doradcy Bidena sugerują też przeprowadzenie cyberataków, by zakłócić rosyjskie operacje wojskowe.

Pentagon: Celem ataku jest obalenie władz Ukrainy Widzimy obecnie początkowe stadium rosyjskiej inwazji na Ukrainę na wielką skalę; przebiega ona z Krymu, Białorusi i z północnego wschodu – ... zobacz więcej

„Tego poranka spotkałem się z moimi odpowiednikami z G7, by omówić nieusprawiedliwiony atak na Ukrainę i zgodziliśmy się, by ruszyć naprzód z niszczycielskimi pakietami sankcji i innych środków ekonomicznych, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności. Jesteśmy z dzielnym narodem Ukrainy” – oznajmił amerykański prezydent.



W wirtualnym spotkaniu udział wzięli przywódcy USA, Niemiec, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Włoch, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.



Szczegóły sankcji Biden ogłosi w zapowiadanym wystąpieniu.

#wieszwiecej Polub nas

Według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli administracji USA, restrykcjami objęte mogą zostać największe rosyjskie banki państwowe, VTB i Sbierbank, do których należy ponad połowa wszystkich aktywów bankowych w Rosji. Sbierbank odpowiada też za wypłatę większości emerytur. Sankcje na VTB ogłosił już w czwartek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Innym składnikiem środków mogą być kontrole eksportu kluczowych technologii, od których Rosja jest uzależniona.



Według telewizji NBC News, Biden otrzymał też od swoich doradców sugestię przeprowadzenia cyberataków, by zakłócić rosyjskie operacje wojskowe.