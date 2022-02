Czy jest szansa na odcięcie Rosji od systemu SWIFT? UE nałoży kolejne sankcje

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba wezwał Zachód, by odciąć Rosję od globalnego systemu bankowego SWIFT za inwazję na Ukrainę. Byłaby to jedna z najbardziej dotkliwych kar. Liderzy Unii Europejskiej zapowiedzieli, że nałożą na Moskwę kolejne sankcje. Jednak odcięcie Rosji od systemu SWIFT jest mało prawdopodobne na tym etapie – ocenia Agencja Reutera.

Odcięcie Rosji od systemu SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) oznaczałoby, że instytucje finansowe nie mogłyby transferować pieniędzy do tego kraju. Nie istnieje inna akceptowalna droga zlecania płatności do innego państwa.



Liderzy Unii Europejskiej nałożą kolejne sankcje na Rosję, zamrażając jej aktywa, wstrzymując dostęp banków do europejskich rynków finansowych i celując w „interesy Kremla” – przekazali w czwartek wyżsi urzędnicy unijni.



Jest mało prawdopodobne, aby Unia Europejska na tym etapie podjęła kroki w celu odcięcia Rosji od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT – podała Agencja Reutera, powołując się kilka unijnych źródeł.

Jak wskazała agencja, ministrowie spraw zagranicznych państw bałtyckich, niegdyś rządzonych z Moskwy, a teraz będących członkami NATO i UE, wezwali w czwartek do wstrzymania dostępu Rosji do SWIFT.



Inne państwa członkowskie UE są jednak temu niechętne, ponieważ choć mocno uderzyłoby to w rosyjskie banki, to utrudniłoby europejskim wierzycielom odzyskanie pieniędzy, a Rosja – przekonują, i tak stworzyłaby alternatywny system płatności.





– Pilność i konsensus są w tej chwili najwyższym priorytetem – powiedział unijny dyplomata, dodając, że na tym etapie oznacza to brak ruchu w sprawie SWIFT, ponieważ miałoby to daleko idące konsekwencje także w Europie.