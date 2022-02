Niemcy wzmacniają siły powietrzne NATO w Rumunii

Niemieckie Ministerstwo Obrony poinformowało w czwartek o decyzji rozszerzenia sił powietrznych NATO, stacjonujących w Rumunii – poinformowała Agencja Reutera.

Niemcy są gotowe do poszerzenia swojego wsparcia sił powietrznych NATO na terenie Rumunii – poinformowała w czwartek w Berlinie minister obrony Christine Lambrecht.



– Wydałam rozkaz rozszerzenie naszego zaangażowania w działania sił powietrznych NATO w Rumunii – powiedziała Lambrecht na konferencji prasowej po spotkaniu parlamentarnej komisji obrony. Dodała, że „Niemcy są gotowe spełnić dalsze żądania NATO”.



Berlin rozmieścił na Litwie ok. tysiąca żołnierzy w ramach kierowanej przez Niemców jednostki NATO. Trzy niemieckie myśliwce uczestniczą w patrolach sił powietrznych Sojuszu.





A special meeting of the Defence Committee is now taking place.

We underline: ���� attack on #Ukraine is a severe violation of international law and unparalleled in recent history.



Defence Minister Lambrecht: "Russia must now expect unprecedented and severe sanctions." pic.twitter.com/Ih28uo7Bsj