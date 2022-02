Premier: Dość oświadczeń o wsparciu Ukrainy, czas działać [WIDEO]

Dość oświadczeń o wsparciu Ukrainy; dosyć naiwności. Czas działać. Trzeba wypracować dotkliwy pakiet sankcji dla Rosji – powiedział premier Mateusz Morawiecki przed wylotem do Brukseli.

Premier weźmie w Brukseli udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. – Dzisiaj jedziemy po to, żeby wypracować skuteczny pakiet sankcji i wzmocnić nasze bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO – powiedział przed wylotem na lotnisku w Warszawie.



– Przekonuję wszystkich naszych partnerów, że dzisiaj musimy podjąć zasadnicze decyzje właśnie co do tego pakietu (sankcji – red.), który będzie rozbudowany, będzie wystarczającym działaniem odstraszającym w stosunku do agresora – powiedział Morawiecki.



– A tutaj, w kraju, zaopiekujmy się naszymi sąsiadami z Ukrainy w potrzebie. Nie możemy ich zostawić i musimy im pomóc. Chcemy dzisiaj wypracować również odpowiedni pakiet wsparcia – mówił szef polskiego rządu.

���� Premier @MorawieckiM jest w drodze do #Bruksela, gdzie weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej. pic.twitter.com/dOKg27RKqH — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2022

W czwartek wieczorem w Brukseli rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt UE zwołany w związku z sytuacją na Ukrainie.



KE ma przedstawić europejskim przywódcom do zatwierdzenia ogromny pakiet sankcji przeciwko Rosji. Będzie on dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków.