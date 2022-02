Czarnobyl. Wojska rosyjskie próbują zająć elektrownię atomową

Wojska rosyjskie próbują zająć elektrownię atomową w Czarnobylu, to wypowiedzenie wojny Europie – napisał w czwartek na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Rosyjskie okupacyjne siły próbują zająć czarnobylską elektrownię jądrową. Nasi obrońcy oddają życie, by tragedia 1986 roku nie powtórzyła się” – przekazał Zełenski.



Jak dodał, poinformował o tym szefową rządu Szwecji Magdalenę Andersson.



„To wypowiedzenie wojny całej Europie” – oświadczył Zełenski.



Wcześniej przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko poinformował, że wojska rosyjskie weszły z terytorium Białorusi do tzw. czarnobylskiej strefy wykluczenia.

