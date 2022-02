Wstrząsająca relacja reportera CNN. Rosjanie tuż pod Kijowem [WIDEO]

– Jesteśmy na lotnisku znajdującym się zaledwie 25 kilometrów od Kijowa – relacjonuje na żywo reporter stacji CNN i pokazuje Rosjan, którzy przejęli kontrolę nad lotniskiem wojskowym w Hostomelu w obwodzie kijowskim. To kolejny dowód, że Władimir Putin dopuścił się największej inwazji od czasów II wojny światowej.

„Rosyjscy spadochroniarze zajęli lotnisko w Hostomelu pod Kijowem” – poinformował w czwartek przebywający na miejscu korespondent stacji CNN Matthew Chance.



– Żołnierze, których tu widać, to rosyjscy spadochroniarze. Wzięli to lotnisko – komentował reporter. Jak dodał, choć na miejscu nie widać ukraińskich żołnierzy, to ich słychać, bo starają się odbić obiekt z rąk Rosjan.



Według cytowanych przez niego przedstawicieli władz ukraińskich, celem rosyjskiej operacji jest obalenie ukraińskich władz i zastąpienie ich prorosyjskimi.



Przed godz. 16 ukraińska armia poinformowała na Twitterze, że atak w Hostomelu został odparty. Zacięte walki toczą się też o Heniczesk, Skadowsk i Czaplynkę.



Sztab informuje też o ciężkich walkach za miejscowościami Szczastia i Stanica Ługańska. Według nich, rosyjskie wojska wielokrotnie podejmowały próbę ataku.



Zdaniem sztabu, rosyjska strona odniosła poważne straty i wycofała się, a kilku Rosjan wzięto jako jeńców. Wielu rannych jest również po stronie ukraińskiej. Rosjanie zabili nie tylko wielu żołnierzy, ale również cywilów.



ZOBACZ WIDEO:

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA