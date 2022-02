Szef klubu PiS: Wiemy, co znaczy samotnie walczyć o niepodległość

W tym tygodniu politycy niemieccy wybrali Sąd Najwyższy, a to co wolno Niemcom, powinno być wolno także Polakom – mówił szef klubu PiS Ryszard Terlecki, nawiązując do apelu szefa klubu KO Borysa Budki, by zamknąć spory z UE o praworządność, ponieważ „chwila jest bezprecedensowa”. Powiedział też, że Ukraina walczy od rana o swoją niepodległość, a Polacy wiedzą, co znaczy samotnie walczyć o niepodległość i w obronie ojczyzny.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki jako ostatni zabrał głos w debacie nad czwartkowym wystąpieniem premiera w Sejmie. Powiedział, że Ukraina walczy od rana o swoją niepodległość, a Polacy wiedzą, co znaczy samotnie walczyć o niepodległość i w obronie ojczyzny.





„Domagamy się solidarności z Ukrainą od wszystkich ważnych organizacji międzynarodowych”

#wieszwiecej Polub nas

Przypomniał, że tydzień temu reprezentacja wszystkich klubów parlamentarnych była w parlamencie w Kijowie.– powiedział. Terlecki dodał, że „dziś musimy powtórzyć to samo, że domagamy się solidarności z Ukrainą od wszystkich ważnych organizacji międzynarodowych”.

– Może nie wszyscy to zrozumieli, może pan przewodniczący (Budka) tego nie zrozumiał – mówił Terlecki. I dodał: Panu przewodniczącemu klubu KO chcę powiedzieć, że w tym tygodniu politycy niemieccy wybrali Sąd Najwyższy. Warto o tym pamiętać, że to, co wolno Niemcom, musi być też wolno Polakom – powiedział Terlecki.



– Jak pan tego nie rozumie, wystawia pan złe świadectwo sobie i swojej partii – dodał.





„To czas próby i wielkiej odpowiedzialności”

źródło: pap

Borys Budka zaczął swoje wystąpienie od wyrazów solidarności dla narodu ukraińskiego. – To czas próby i wielkiej odpowiedzialności, przed którym stanęliśmy my wszyscy – podkreślił.Mówił, że „dlatego tak ważne jest, aby nakreślić jasny i czytelny plan, który pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa Polski”. Zdaniem Budki „chwila jest bezprecedensowa”. – Dlatego po pierwsze należy odstąpić od wszelkich konfliktów międzynarodowych, od tej niepotrzebnej walki z przyjaciółmi, a nie wrogami – podkreślił szef klubu KO. Jak dodał, ma na myśli współpracę z UE i NATO.Przeczytaj też: Wsparcie dla Ukrainy. Uruchomili specjalną zbiórkę pieniędzy