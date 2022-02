Antypolskie wystąpienie Budki w Sejmie. Część posłów opuściła salę

W czwartek w Sejmie głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając informację odnośnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Później głos zabrali przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Kontrowersje wzbudziło wystąpienie Borysa Budki, który zaapelował do polskiego rządu o „przywrócenie w Polsce praworządności i zakończenie sporu z UE”.

– Chwila jest bezprecedensowa. Dlatego należy po pierwsze odstąpić od wszelki konfliktów międzynarodowych, od niepotrzebnej walki z przyjaciółmi, a nie wrogami. Mam na myśli UE i kraje NATO – mówił Budka.



– Tym różni się autokratyczna Rosja od demokratycznych krajów UE, że tam nie ma wolnych sądów. Dlatego tak ważne jest, by przywrócić w Polsce praworządność i zakończyć spór z UE. Tego wymaga polska racja stanu – dodał szef klubu Koalicji Obywatelskiej.



Jak napisał na Twitterze dziennikarz TVP Info Miłosz Kłeczek, w czasie wystąpienia Budki część polityków Prawa i Sprawiedliwości wyszła z sali. To „oczywisty wyraz dezaprobaty dla kolejnej próby dzielenia narodu” – ocenił we wpisie.



„W dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy umierają niewinni ludzie, Borys Budka z sejmowej mównicy porównał Polskę do Rosji. Jak tak można, w takim dniu, o własnym kraju?” – skomentował w mediach społecznościowych Samuel Pereira, redaktor naczelny portalu tvp.info

