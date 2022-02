Nieoficjalnie: Polska nie poleci na baraż do Moskwy!

Reprezentacja Polski nie poleci w marcu do Moskwy na mecz barażowy o awans na mistrzostwa świata - poinformował na Twitterze dziennikarz TVP Sport, Maciej Iwański. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, ma jeszcze dziś wydać oświadczenie w tej sprawie.

Już od kilku dni w kuluarach zastanawiano się, czy w razie rosyjskiej agresji na Ukrainę reprezentacja Polski może i powinna lecieć w marcu do Moskwy. Władze PZPN postanowiły, że nie warto czekać na ruch FIFA i... same zaczęły działać. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeszcze dziś Cezary Kulesza wyda oświadczenie, w którym poinformuje, że Biało-Czerwoni w Moskwie nie zagrają.

Wg moich informacji @pzpn_pl wyda oświadczenie, że nie polecimy do Moskwy na mecz barażowy. Prezes @Czarek_Kulesza i jego ludzie rozmawiają też z federacjami Szwecji i Czech.



Pracujemy w @sport_tvppl nad potwierdzeniem, za kilkanaście min powinniśmy mieć komentarz prezesa PZPN — Maciej Iwański (@IwanskiMaciej) February 24, 2022

Podobne deklaracje zapowiedziały federacje Czech i Szwecji, czyli potencjalnych rywali Polski lub Rosji w kolejnej fazie zmagań o awans.Teraz piłka po stronie władz światowej federacji. W najgorszym wypadku czeka nas walkower, a Rosjan... łatwiejsza droga na mundial. Wiele wskazuje jednak na to, że jeśli reprezentacja Sbornej zostanie w ogóle dopuszczona do gry, to do starcia dojdzie na neutralnym terenie.Baraż o awans na mundial zaplanowano na 24 marca.