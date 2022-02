Ostro w Sejmie. „Dziś frazesy, a atakowaliście żołnierzy Wojska Polskiego”

W Sejmie odbyła się debata ws. inwazji Rosji na Ukrainę. Politycy Lewicy apelowali o jedność i wsparcie dla Kijowa. – W zeszłym roku Lewica atakowała żołnierzy Wojska Polskiego i ich obrażała, kiedy bronili polskiej granicy przed atakiem ze strony Białorusi, czyli państwa, które w tej chwili współuczestniczy w ataku prowadzonym na Ukrainę! – powiedział w swoim wystąpieniu Krzysztof Bosak.

Podczas dyskusji w Sejmie głos zabierali przedstawiciele wszystkich ugrupowań. – A więc wojna. Rosja w haniebny sposób zaatakowała Ukrainę i złamała prawo międzynarodowe. Atak na Ukrainę to również atak na Europę i nie może być w żaden sposób usprawiedliwiany – powiedział Krzysztof Gawkowski z Lewicy.



– Dziś nie ma podziałów na lewicę, prawicę czy centrum, dziś liczy się solidarność i współpraca, dlatego Lewica deklaruje, że nasze biura terenowe partii będą do dyspozycji Ukraińców, którzy tutaj przyjadą – dodał.



Następnie głos w dyskusji zabrał Krzysztof Bosak z Konfederacji.



Zobacz także -> Wsparcie dla Ukrainy. Uruchomili specjalną zbiórkę pieniędzy



– Po tych przemówieniach, które tu wybrzmiały, patrzę w lewą stronę, nie mogę nie przypomnieć, że w styczniu zeszłego roku proponowaliście cięcie wydatków na obronność – zaznaczył.



– W zeszłym roku Lewica atakowała żołnierzy Wojska Polskiego i ich obrażała, kiedy bronili polskiej granicy przed atakiem ze strony Białorusi, czyli państwa, które w tej chwili współuczestniczy w ataku prowadzonym na Ukrainę! – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Zwracając się do Lewicy Bosak stwierdził: „Współodpowiadacie za osłabianie obronności państwa polskiego”.



– Teraz jesteście pierwsi do wygłaszania frazesów, ale kiedy trzeba było myśleć do przodu, nie było was wśród ludzi, którzy myślą odpowiedzialnie – ocenił poseł.



Przyjęta w czwartek przez aklamację uchwała Sejmu głosi, że „atak na Ukrainę to atak na bezpieczeństwo euroatlantyckie; Federacja Rosyjska wyklucza się ze wspólnoty międzynarodowej”.



Zobacz także -> Rosyjska propaganda. Żaryn: Kreml wykorzystuje ją do ataku na Ukrainę



Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Polska nie zostawi Ukrainy w potrzebie. Podczas wystąpienia w Sejmie w związku z agresją Rosji na Ukrainę, szef polskiego rządu zapowiedział też, że nasz kraj będzie kontynuował pomoc humanitarną i przyjmował uchodźców.