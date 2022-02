Apel Pawła Kukiza w Sejmie. Mówił o dostępie do broni i podatku od CO2 [WIDEO]

– Parlament powinien procedować ustawy Kukiz'15 o ułatwionym dostępie do broni i szkolnictwie strzeleckim. Zwracam się do parlamentu o zrewidowanie polityki klimatycznej, w szczególności podatku od CO2 – powiedział Paweł Kukiz w Sejmie.

Mamy dziś na pewno do czynienia z sytuacją niezmiernie niebezpieczną, sytuacją, która może być początkiem końca nie tylko znanej nam demokracji, ale i cywilizacji – mówił w Sejmie Paweł Kukiz.



Dodał, że nie „nie możemy się temu biernie przyglądać i liczyć na to, że jakoś to będzie”. – Nie możemy powtórzyć błędów popełnionych w 1938 roku, kiedy zezwalając na aneksję Czecho-Słowacji zamknęliśmy oczy złudzeniem, że na tym się skończy – powiedział.



Powinniśmy ze wszystkich sił pomagać Ukrainie w walce z rosyjskim agresorem, gdyż inaczej Polska, Republiki Nadbałtyckie i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej mogą stać się kolejnym łupem „putinowskiej Rosji” - jedno po drugim – dodał.



– Parlament powinien procedować ustawy Kukiz’15 o ułatwionym dostępie do broni i szkolnictwie strzeleckim. Zwracam się do parlamentu o zrewidowanie polityki klimatycznej, w szczególności podatku od CO2. Zwracam się o zminimalizowanie rozgrzanej do czerwoności walki politycznej - powiedział na zakończenie.



