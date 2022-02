Wsparcie dla Ukrainy. Uruchomili specjalną zbiórkę pieniędzy

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o otwarciu specjalnego konta do zbierania pieniędzy. Zgromadzone fundusze mają wesprzeć ukraińską armię w odpowiedzi na rosyjską inwazję sprowokowaną przez Władimira Putina.

Numer specjalnego konta bankowego to UA843000010000000047330992708. Narodowy Bank Ukrainy uruchomił je, aby wesprzeć ukraińskie siły zbrojne.



„Taka decyzja została podjęta w związku z wprowadzeniem na Ukrainie stanu wojennego, agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej oraz zagrożeniem dla niepodległości państwowej Ukrainy i jej integralności terytorialnej” – podkreślono.



Jak napisano, konto jest kontem wielowalutowym – przystosowanym do przyjmowania przelewów od ukraińskich firm oraz darczyńców przekazujących środki w walucie obcej (dolarach, euro czy funtach).



„Wspieramy Armię Ukraińską!” – powiedział komentując otwarcie konta szef Narodowego Banku Ukrainy Kyrylo Shevchenko.