Ukraińska rezerwistka: Nie obawiamy się wojny, bo jesteśmy gotowi umrzeć za kraj

Nie obawiamy się Rosji, bo jesteśmy gotowi umrzeć za kraj; nie ma powodu do strachu, bo wybór jest taki, że albo wygramy, albo zginiemy – mówi ukraińska rezerwistka z regionu Donbasu w rozmowie się stacją BBC World.

Nie została przedstawiona z imienia i nazwiska, ale mówi, że przez rok była w Donbasie dowódcą jednostki wywiadu wojskowego, której zadaniem było zbieranie informacji na temat rosyjskich wojsk, a także obserwacja wyznaczonego obszaru i spodziewa się, że jeśli teraz zostanie powołana, będzie miała podobne zadania.



– Wczoraj spakowałam mój plecak i sprzęt; jestem gotowa na rozkazy. Spodziewam się ich w ciągu kilku godzin lub dnia. To ósmy rok wojny na Ukrainie, więc mentalnie jesteśmy przygotowani cały czas – opowiada.

Jak mówi, rozumie, że kraje zachodnie nie wyślą żołnierzy do bezpośredniej walki z Rosją, ale konieczne są mocne sankcje.



– Chcę od nich najpierw sankcji, później ścisłego izolowania gospodarczego Rosji od reszty świata. Rozumiem, że inne kraje nie chcą wysyłać swoich żołnierzy, bo rozumiemy, że to jest nasza wojna – Ukrainy i Rosji. Ale mamy nadzieję przynajmniej na pomoc w wojnie informacyjnej i jesteśmy wdzięczni za broń, którą inne kraje wysyłają” – wskazuje.



Zapewnia, że ukraińskie oddziały są teraz lepiej przygotowane do walki niż w 2014 r. – przede wszystkim mentalnie, ale są lepiej wyszkoleni i mają więcej lepszej broni.