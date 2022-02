„Litania kłamstw i dezinformacji”. Stoltenberg nie ma wątpliwości co do działań Rosji

Rada Północnoatlantycka uruchomiła w czwartek plany obronne NATO – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu. Jens Stoltenberg ocenia, że pokój w Europie został zdruzgotany. – To świadoma i zaplanowana inwazja Rosji – dodał.

– Pokój w Europie został zdruzgotany. Mamy teraz wojnę na skalę, o której myśleliśmy, że należy do przeszłości – powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.





Historia pisana przez Putina

W piątek nadzwyczajna narada NATO

– To świadoma, przeprowadzona z zimną krwią i długo planowana inwazja. Mimo litanii kłamstw, zaprzeczeń i dezinformacji intencje Kremla są oczywiste – dodał.Jak ocenił, Rosja używa siły, by pisać historię na nowo, by odmówić Ukrainie jej prawa do „wolnej i niepodległej drogi”.Sekertarz generalny NATO wskazuje, że głównym zadaniem Sojuszu jest obrona jego członków – stąd decyzja o uruchomieniu planów obronnych.– Atak na jednego będzie traktowany jako atak na wszystkich. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa zbiorowego. (...) Dziś Rada Północnoatlantycka na wniosek naczelnego dowódcy sił zbrojnych NATO generała Toda Woltersa zdecydowała się uruchomić nasze plany obronne. Jest to roztropny i defensywny krok, którego celem jest ochrona państw sojuszniczych podczas tego kryzysu. Pozwoli on na rozmieszczenie sił i środków – w tym sił szybkiego reagowania – tam, gdzie są one potrzebne – wyjaśnił Stoltenberg.Poinformował również, że w piątek odbędzie się nadzwyczajny szczyt szefów państw i rządów NATO. Narada odbędzie się w trybie zdalnym – za pośrednictwem połączenia wideo.