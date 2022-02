Rosyjska propaganda. Żaryn: Kreml wykorzystuje ją do ataku na Ukrainę

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odniósł się do tematu rosyjskiej dezinformacji. „Wieloletnie kłamstwa pod adresem Ukrainy dały Rosji fasadę informacyjną” – zaznaczył.

Rosja wkroczyła na Ukrainę w czwartek nad ranem około godziny 4. Zaatakowano z wielu kierunków. Są co najmniej dziesiątki ofiar. Władimir Putin oskarżył NATO o stwarzanie „fundamentalnego zagrożenia” dla Rosji poprzez rozszerzanie się na wschód.



„Słowo o dezinformacji i walce informacyjnej. Rosyjska propaganda od wielu lat używa fałszywych oskarżeń o promowanie neonazizmu wobec kolejnych krajów, które uznaje za wrogów” – zaczął swój wpis Stanisław Żaryn.



Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych RP zaznaczył, że „takie działania Rosja prowadziła m. in. przeciwko Ukrainie”.



„Putin, informując o wojnie przeciwko Ukrainie, znów szerzył insynuacje, kłamiąc, że rząd w Kijowie jest neonazistowski" – napisał Żaryn.



Podsumował, że wieloletnie kłamstwa pod adresem Ukrainy dały Rosji fasadę informacyjną, którą tera Kreml wykorzystuje do argumentowania ataku Rosji na Ukrainę.



Putin, now motivating Russia's unleashing of war against Ukraine, is again lying that the gov't in Kiev is neo-Nazi.



The longstanding lies against Ukraine have given Russia an information facade that the Kremlin is now using to argue Russia's attack on Ukraine.

