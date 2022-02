Rosja zabija na Ukrainie. Apel europosłów o przeniesienie finału Ligi Mistrzów

Biuro prezydenta Ukrainy podało, że wojska rosyjskie zabiły już kilkudziesięciu Ukraińców. W sieci coraz szerzej rozpowszechniany jest więc apel europosłów o zabranie Rosji możliwości organizacji finału Ligi Mistrzów. Zaapelowano również o zerwanie bliskiej współpracy z Gazpromem. Dokument podpisali m.in. politycy z Polski: Anna Fotyga, Tomasz Frankowski i Kosma Złotowski.

Posłowie ds. sportowych w Parlamencie Europejskim zaapelowali do prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina o przeniesienie finału Ligi Mistrzów. Według planu mecz ma się odbyć 28 maja w Sankt Petersburgu. Europosłom zależy, aby wykluczyć organizację imprezy na terenie Rosji.



Wnoszą również o zaprzestanie bliskiej współpracy z Gazpromem – rosyjską spółką gazową zapewniającą Rosji miliardowe dochody, w tym fundusze na prowadzenie wojny przeciwko innym państwom.



„Rosji nie należy zezwalać na organizowanie międzynarodowych wydarzeń sportowych, w tym turniejów piłki nożnej” – oceniła europosłanka PiS Anna Fotyga. Wcześniej BBC donosiło, że „to niemal pewne, iż UEFA odbierze Rosji organizację tegorocznego finału”.

Minister sportu RP Kamil Bortniczuk, pytany w środę w Polskim Radiu 24, czy w obecnej sytuacji polscy piłkarze powinni 24 marca jechać do Moskwy na mecz barażowy (o awans na mistrzostwa świata w Katarze), przyznał, że zarówno przed PZPN, jak i przed UEFA oraz FIFA jest „bardzo wiele trudnych decyzji do podjęcia”.



– Bo rzeczywiście jeżeli mamy obejmować Rosję sankcjami, to nie widzę powodu, aby pewnego rodzaju ostracyzmem, czyli takim wykluczeniem towarzyskim, nie objąć również rosyjskich sportowców. To są oczywiście decyzje federacji, o których mówiłem – oświadczył.



Ocenił, że sankcje powinny objąć również rosyjski sport, który Putin bezwzględnie wykorzystuje do celów politycznych.

Read our letter to the @UEFA President Alexander Ceferin to relocate @ChampionsLeague Final outside of Russia. pic.twitter.com/2O2bgwpI29 — Tomasz Frankowski (@TFrankowski21) February 24, 2022