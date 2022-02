„Mam nadzieję, że zdechniesz”. Znany piłkarz zaatakował Putina

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę cały świat pozostaje w szoku. Słowa wsparcia i mocne deklaracje napływają zewsząd. Również ze świata sportu. Ołeksandr Zinczenko, gwiazda reprezentacji Ukrainy, piłkarz Manchesteru City, nie przebierał w słowach. Na Instagramie umieścił post z wizerunkiem Putina, życząc mu śmierci.

Trwa chaos. Mieszkańcy Kijowa stoją w kilkugodzinnych korkach, próbując opuścić miasto. Zagraniczni sportowcy i ich rodziny, których czy to w Kijowie, czy w Doniecku jest przecież sporo, apelują o pomoc do władz swoich krajów. Polak, Tomasz Kędziora, grający na co dzień w Dynamo, deklaruje, że na razie „czeka w domu”.



Mniej i bardziej istotne gesty napływają z każdego miejsca. Władze federacji saneczkarskiej odwołały już Puchar Świata w Moskwie. Ważne postaci świata sportu apelują do FIFA i UEFA o odebranie Rosji finału Ligi Mistrzów czy wykluczenie tamtejszych zespołów z europejskich rozgrywek i barażu o mundial.



Na najbardziej gorzki, mocny apel zdecydował się jednak reprezentant Ukrainy. Ołeksandr Zinchenko, gracz Manchesteru City, zamieścił na Instagramie krótki, acz treściwy wpis: „Mam nadzieję, że zdechniesz samą najgorszą śmiercią”, umieszczając niżej wizerunek Władimira Putina.

Zinchenko na IG:



Mam nadzieję, że zdechniesz samą najgorszą śmiercią pic.twitter.com/oIy91Njuvk — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 24, 2022

Post zniknął po kilkudziesięciu minutach. Co ciekawe: usunął go nie sam piłkarz, lecz moderatorzy firmy Meta, do której należą m.in. Facebook czy Instagram.