„W nocy telefon: Wstajemy”. Poruszająca relacja Ukraińca mieszkającego w Polsce

Jego brata wzięli do wojska, matce, dyrektorce szkoły, kazali przygotować placówkę na rosyjski atak. W rozmowie z portalem tvp.info pochodzący ze wschodniej Ukrainy Illia Klipko opisuje dramatyczne ostatnie godziny, kiedy Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie militarnej inwazji na niepodległą Ukrainę. – Wczoraj w nocy do mojego brata zadzwonił telefon: „Wstajemy”. Przerzucili ich na Donbas – mówi.

Czytaj więcej w raporcie: Rosja napadła na Ukrainę



Dla Ukraińców – tych mieszkających w kraju, ale również tych poza jego granicami – wojna trwa od lat. Jednak to ostatnie tygodnie, a szczególnie godziny, wywołują największe zaniepokojenie. Dla wielu rodzin to prawdziwy dramat.





Brat w ukraińskim wojsku wysłany na front

Matka szykuje schronienie w szkole

#wieszwiecej Polub nas

„Baza wojskowa przestała istnieć”

Nastroje wśród mieszkańców Ukrainy

teraz odtwarzane Rosja zaatakowała. Relacja reportera TVP ze wschodu Ukrainy

źródło: portal tvp.info

W Polsce żyje wielu Ukraińców, ale ich krewni zostali w kraju. Illia Klipko w czwartek stracił kontakt ze swoim bratem, mieszkającym w pobliżu Donbasu.– Jest w wojsku od 10 miesięcy. Wczoraj w nocy zadzwonił telefon: „Wstajemy”. Przerzucili ich do Donbasu, teraz z powrotem do Mariupola. Dali im umundurowanie i wysłali na front. Od dwóch, trzech godzin nie ma z nim kontaktu – mówi w rozmowie z portalem tvp.info.Matka Illi jest z kolei dyrektorką szkoły w jednej z miejscowości na wschodzie Ukrainy. Władze poleciły jej wysłać wszystkie dzieci na naukę zdalną, a nauczycieli – do domów.– Mamie kazano zostać i z obsługą szkoły przygotować placówkę na wypadek, gdyby trzeba było zorganizować w niej schronienie – dodaje.Rosja prowadzi militarną inwazję na całym terytorium Ukrainy.Jak mówi nam Illia, ogromna baza wojskowa ukraińskich sił w miejscowości Kupiańsk w obwodzie charkowskim właściwie „przestała istnieć”.– Lotnisko w Zaporożu, moim mieście – tak samo jak te w Odessie, Iwano-Frankiwsku – jego już praktycznie nie ma. Niszczone są lotniska wojskowe i cywilne – podkreśla.Wcześniej w czwartek Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona, a środki obrony przeciwlotniczej – zneutralizowane. Tymczasem strona ukraińska zapewnia, że lotnictwo nadal odpiera ataki.– W sklepach półki są puste, wszędzie nawet dwugodzinne kolejki. Nie wiemy, co się dzieje – jedna wielka panika. Ale nikt nie chce wyjeżdżać – podkreśla nasz rozmówca.