Zwierzchnik grekokatolików wzywa do obrony ojczyzny

Ukraina, którą świat słusznie nazwał „ziemiami skrwawionymi”, która wiele razy była zroszona krwią męczenników i bojowników o wolność i niepodległość swojego narodu, wzywa nas dziś do obrony naszej Ojczyzny – napisał w odezwie do narodu arcybiskup większy kijowsko-halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), abp Światosław Szewczuk.

„Zdradziecki wróg, mimo swoich zobowiązań i zapewnień, łamiąc podstawowe normy prawa międzynarodowego, jako niesprawiedliwy agresor postawił stopę na ziemi ukraińskiej, niosąc ze sobą śmierć i zniszczenie. Nasza Ukraina, którą świat słusznie nazwał ziemiami skrwawionymi, tak wiele razy zroszona krwią męczenników i bojowników o wolność i niepodległość swojego narodu, wzywa nas dzisiaj do obrony naszej Ojczyzny, naszej godności przed Bogiem i ludzkością, naszego prawa do istnienia i prawa do decydowania o własnej przyszłości” – napisał zwierzchnik grekokatolików.



Abp Szewczuk podkreślił obowiązek obrony swojej ziemi, narodu, państwa,z rodziny, języka i kultury, historii.



„Jesteśmy narodem pokojowym, który miłuje dzieci wszystkich narodów miłością chrześcijańską, bez względu na pochodzenie czy wyznanie, narodowość czy religię. Nie naruszamy cudzych praw i nikomu nie grozimy, ale nie mamy prawa nikomu oddawać tego, co nasze! W tym historycznym momencie głos naszego sumienia wzywa nas wszystkich do opowiedzenia się za wolnym, zjednoczonym i niepodległym państwem ukraińskim!” – pisze arcybiskup większy kijowsko-halicki.

źródło: pap

Arcybiskup większy kijowsko-halicki zaapelował o