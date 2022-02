Ukraina zaatakowana. Andrzej Duda: Gwałt na suwerennym państwie

Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego RP zwołano specjalną naradę. – To, co dziś obserwujemy, to bezprecedensowy akt agresji i gwałtu na wolne i suwerenne państwo. Rozmawiałem dziś z prezydentem Zełenskim, który na bieżąco relacjonuje mi sytuację – powiedział po spotkaniu prezydent RP Andrzej Duda.

Ukraina została zaatakowana przez Rosję z powietrza, z morza i z lądu. W czwartek w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego RP odbyła się w związku z tym narada prezydenta, premiera, ministrów i szefów służb.



Prezydent Duda mówił na briefingu prasowym po naradzie, że to, co obserwujemy od wczesnych godzin porannych na Ukrainie to „bezprecedensowy akt naruszenia prawa międzynarodowego i gwałtu na suwerennym i niepodległym państwie”.



Zobacz także: Duda po rozmowie z Zełenskim: Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty



Przekazał, że o sytuacji na Ukrainie rozmawiał rano z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim.



– Teraz przedyskutowaliśmy to w gronie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Podejmujemy odpowiednie działania, które od pewnego czasu się toczą. To jest tylko pewna aktualizacja stanu i omówienie przez nas bieżącej sytuacji – mówił Andrzej Duda.



W ocenie prezydenta mamy do czynienia z „bezprecedensowym aktem agresji i kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję”.



Zobacz także: „Der Spiegel”: To, co robi teraz Putin, to nic innego jak atak na całą Europę



– Wierzę w to głęboko, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje – powiedział prezydent, zapowiadając kolejne rozmowy z przywódcami państw UE i NATO.

Prezydent @AndrzejDuda: Stoimy przy Ukrainie jako jej sąsiedzi, jako NATO, jako UE. Mamy nadzieję, że agresja rosyjska zostanie przerwana. Apelujemy o zaprzestanie działań wojennych. Będę czynił wszystko, aby to co dzieje się na Ukrainie zostało zatrzymane. pic.twitter.com/jZfa7p7E9M — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2022

Trwa zwołana przez Prezydenta @AndrzejDuda narada z Premierem @MorawieckiM, Wicepremierem J. Kaczyńskim, ministrami, dowódcami wojskowymi oraz szefami służb. pic.twitter.com/DbYzhQe45W — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2022