Chaos w Rosji. Indeksy giełdowe spadły o 30-35 proc.

„Rosyjskie indeksy giełdowe spadły o 30-35 proc. pod wpływem wojny na Ukrainie” – poinformował w czwartek portal rbc.ru. Wcześniej moskiewska giełda dwukrotnie w ciągu dnia wstrzymywała pracę. A to dopiero początek, bo coraz głośniej mówi się o odłączeniu Rosji od SWIFT.

Indeks giełdy moskiewskiej spadł o 28,9 proc. do 2193 punktów, czyli do poziomu z marca 2020 r. Indeks RTS obniżył się o 35,5 proc. do 791 pkt.



Bank Rosji nakazał maklerom od godz. 11 czasu moskiewskiego (9 czasu polskiego) do odwołania wstrzymać krótką sprzedaż na rynku giełdowym i pozagiełdowym. Na Kremlu panuje bowiem obawa o to, jak rynki zareagują na rosyjską inwazję na Ukrainę.



Wcześniej liderzy Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych zapowiedzieli ostre sankcje na Rosję.



Ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii potępili rosyjską agresję. Wezwali do odłączenia Rosji od systemu SWIFT. W Kijowie miała odbyć się dziś wizyta szefów dyplomacji państw bałtyckich.



– Będziemy jednoznacznie się domagać, aby Rada Europejska nałożyła w czwartek daleko idące sankcje wobec Rosji – zapowiedział także w czwartek rano rzecznik rządu RP Piotr Müller. Zapewnił, że polska armia jest w pełnej gotowości. Dodał, że to także moment, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO.