Złe informacje dla demokratycznego świata. Chiny bronią rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie ataku na Ukrainę. – Rosja to niepodległy kraj i może sama podejmować decyzje w oparciu o własne interesy – oświadczyła rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying. Sprzeciwiła się nazywaniu rosyjskich działań na Ukrainie „inwazją” i oskarżyła USA o podsycanie napięć.

Wojna na Ukrainie



Rosja kierowana przez Władimira Putina zaatakowała Ukrainę będącą suwerennym i demokratycznym krajem.



Świat potępia rosyjską inwazję na Ukrainę i wzywa do zakończenia działań zbrojnych. Tuż po rozpoczęciu rosyjskiego ataku prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rozmawiali przez telefon.



Prezydent USA Joe Biden wydał później oświadczenie w którym potępił Rosję i stwierdził, że ataku nie da się niczym usprawiedliwić. Oznajmił, że USA nałożą kolejne surowe sankcje na Moskwę.



Zobacz także: Duda po rozmowie z Zełenskim: Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty



Rosyjski atak potępił sekretarz generalny NATO, a także przywódcy Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Litwy czy nawet Nowej Zelandii. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że Władimir Putin na powrót sprowadził wojnę do Europy i zapowiedziała rychłe nałożenie sankcji na Rosję.





Chiny wspierają Rosję

źródło: Portal tvp.info

– Chiny w przeciwieństwie do USA nie będą dostarczały broni drugiej stronie sporu - powiedziała z kolei rzeczniczka chińskiego MSZ Hua Chunying na briefingu prasowym w Pekinie.Rzeczniczka wezwała do powściągliwości i wyraziła nadzieję, że””uzasadnione obawy o bezpieczeństwo” wszystkich stron zostaną uszanowane. Wcześniej chińska dyplomacja wielokrotnie oceniała, żeZobacz także: Rosja już zarabia na wojnie. Cena baryłki ropy szybuje w górę Hua oceniła również, że wszystkie kraje powinny wspólnie chronić globalne bezpieczeństwo energetyczne. Odpowiedziała w ten sposób na pytanie, czy Chiny zamierzają uruchomić rezerwy paliwowe po rosyjskim ataku na Ukrainę, który doprowadził do wzrostu cen ropy.