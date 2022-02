Rosja atakuje Ukrainę. Von der Leyen: Zamrozimy rosyjskie aktywa w UE

Rosja Władimira Putina zaatakowała Ukrainę z wielu kierunków. – Zamrozimy rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej, zatrzymamy dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych – zapowiedziała podczas konferencji prasowej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Jak powiedziała Ursula von der Leyen, „miliony Rosjan nie chcą wojny”. – To Putin chce cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego – stwierdziła.



– Dzisiaj przedstawimy olbrzymi pakiet sankcji do przyjęcia przez liderów państw UE. Będzie dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków – dodała.



Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że Unia nałoży sankcje wobec Rosji za inwazję na Ukrainę. – Osłabimy bazę ekonomiczną Rosji, mocno uderzymy w interesy Kremla – podkreśliła szefowa Komisji.



Jak dodała, celem Rosji nie jest tylko Donbas czy Ukraina, ale „stabilność Europy i międzynarodowego pokoju” – Pociągniemy za to prezydenta Putina do odpowiedzialności – zapewniła.



