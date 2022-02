Ambasador Ukrainy: Nadszedł czas, by Niemcy się obudziły

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk zwrócił się do rządu w Berlinie z prośbą o dostarczenie Ukrainie broni defensywnej i amunicji. „Teraz nadszedł czas, by Niemcy się obudziły” – powiedział dyplomata w wywiadzie dla rbb–Inforadio.

Czytaj więcej w raporcie: Inwazja Rosji na Ukrainę



Melnyk domagał się też, aby jeszcze w czwartek w życie weszły „piekielne sankcje” wobec Rosji. Należało to zrobić kilka tygodni temu, „teraz chodzi o pomoc, a nie o solidarność” – podkreślił Melnyk.



Ambasador mówił o długo planowanej i zakrojonej na szeroką skalę wojnie ofensywnej, która zagraża istnieniu Ukrainy.



„Wszystkie ostrzeżenia zostały zignorowane na Zachodzie, w tym w Niemczech” – ocenił.

BREAKING: Air raid sirens wail across Lviv in western Ukraine, where many foreign diplomats were moved to pic.twitter.com/5lz6Rnizy7