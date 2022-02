Szokująca postawa Tuska w obliczu wojny. „Żenada. Działanie w interesie Putina”

Wybuchła wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę z wielu stron. Władimir Putin otwarcie zapowiedział atak. Co w tym czasie robią politycy opozycji? „Musimy przywrócić w Polsce praworządność” – zaapelował w specjalnym oświadczeniu do Prawa i Sprawiedliwości Donald Tusk. „To działanie wprost w interesie Putina” – ocenił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Rosja dała sygnał do ataku. – Porozumienia z Zachodem faktycznie nie istnieją – powiedział w czwartek nad ranem Władimir Putin i ogłosił inwazję na Ukrainę.



„W godzinie próby” – zatytułował swoje specjalne oświadczenie w tej sprawie szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W dokumencie zaapelował, „by usunąć jak najszybciej wszelkie spory i polityczne przeszkody we współpracy nad wspólnym bezpieczeństwem z naszymi partnerami z NATO i Unii Europejskiej”.



„Po drugie – musimy przywrócić w Polsce praworządność. Nie może być tak, że spór z Europą dotyczy fundamentalnej kwestii demokracji – wolnych sądów” – dodał Donald Tusk. Po trzecie ocenił, że podstawowa jedność wewnętrzna wymaga wspólnej pracy wszystkich sił politycznych.



Oświadczenie lidera opozycji w Polsce zaskoczyło wielu internautów, w tym wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego.



„Czy to dobry moment, by kłamać o braku praworządności w Polsce i zestawiać nas z putinowską Rosją? Dla niektórych najwyraźniej tak. Żenada” – napisał Jabłoński.



„To działanie wprost w interesie Putina, który może powtarzać te kłamstwa na dowód, że jego system władzy jest taki sam jak w krajach UE” – stwierdził wiceminister.

„Ten człowiek proponuje, abyśmy ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą szybciutko zrealizowali agendę jego i KE dotyczącą tzw. praworządności i jeszcze pisze o jedności. Nie wiem, co trzeba mieć, żeby go popierać” – piszą internauci.



Oceniają, kto w Polsce znów staje po stronie Rosji i przypominają, „kto krytykował przekop Mierzei i powstanie Baltic Pipe”.



„Doniesienia o ostrzale Lwowa, a ten dalej bredzi o wolnych sądach” – piszą zaskoczeni użytkownicy sieci.



„Wybuchła wojna za naszymi granicami, a Tusk dalej o praworządności i wolnych sądach. Brak słów” – dodają.

