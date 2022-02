„Dzieje się nam to, co Polsce w 1939”. Ukraiński poseł relacjonuje na żywo z Kijowa [WIDEO]

Putin rozpętał wojnę na terenie całej Ukrainy; dokonano ataków także na zachodzie kraju. To pełna inwazja: to, czego Polska padła ofiarą w 1939 r., to dzieje się nam teraz, bo ktoś nie wierzył w sens istnienia Ukrainy, jak wcześniej nie wierzył w sens istnienia Polski – tak o rosyjskiej napaści na swój kraj mówi w TVP Info poseł do Rady Najwyższej Ukrainy Sviatoslav Yurash. Polityk partii Sługa Narodu zapewnia, że jego rodacy nie będą się chować.

Cała rozmowa z ukraińskim posłem Sviatoslavem Yurashem w programie „#Jedziemy”: