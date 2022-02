Rosyjski atak tuż przy granicy z Polską? Agencja Reutera: Ostrzał w okolicy Lwowa [WIDEO]

Media donoszą o rosyjskich nalotach na zachodzie Ukrainy, w okolicach Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska. Ukraińskie służby informują o ostrzale w zachodniej Ukrainie, w obwodzie lwowskim – podaje także Agencja Reutera. To kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską.

Czytaj więcej w raporcie: Inwazja Rosji na Ukrainę



Ukraiński parlament wprowadził stan wojenny po tym, gdy w nocy ze środy na czwartek Rosja zbrojnie zaatakowała Ukrainę.





BREAKING: Air raid sirens wail across Lviv in western Ukraine, where many foreign diplomats were moved to pic.twitter.com/5lz6Rnizy7