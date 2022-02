Co z polskimi placówkami na Ukrainie? Piotr Müller wyjaśnia

– Nasze placówki dyplomatyczne na Ukrainie będą funkcjonowały najdłużej, jak to możliwe; natomiast, jeżeli by się rozpoczął konflikt zbrojny, to trzeba będzie podejmować trudniejsze decyzje – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był pytany na konferencji prasowej o ewakuację polskiej ambasady w Kijowie.



– Nasze placówki będą funkcjonowały najdłużej, jak to jest możliwe. Jjeżeli by się rozpoczął konflikt zbrojny, to trzeba będzie podejmować trudniejsze decyzje, ale to też jest sygnał, że chcemy możliwie długo placówkę prowadzić, pomagać, dać też jasny sygnał, że wspieramy Ukrainę – odpowiedział Müller.



Aczkolwiek - jak dodał - „wiemy o tym, że jeżeli front wojenny, by się przesuwał bardzo mocno, to nie tylko placówek dyplomatycznych będzie to dotyczyło, ale wielu innych ludzi” – zaznaczył rzecznik rządu.



Zobacz także: CNN: Wojska białoruskie również weszły na Ukrainę [WIDEO]



Na uwagę, że trwa ewakuacja konsulatu w Odessie, Müller odparł, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na bieżąco będzie informowało co do tematów, które dotyczą pojedynczych placówek konsulatów.



Muller powiedział, że polskie służby odnotowują pierwsze sygnały rozpoczęcia wojny w cyberprzestrzeni. Od środy wzmożone ataki hakerskie występują zarówno na terenie Ukrainy jak i Polski.



Minister zapewnił jednocześnie, że polskie służby monitorują sytuację, aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Rzecznik rządu @PiotrMuller przed #KPRM: W tej chwili mamy do czynienia z agresją militarną na terenie Ukrainy, ale również wszyscy wiemy doskonale, że wojnę w tej chwili można prowadzić również w cyberprzestrzeni i pierwsze sygnały takich działań obserwujemy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2022

Rzecznik rządu @PiotrMuller przed #KPRM: Już teraz obserwujemy sytuację ataków również o charakterze cybernetycznym, w szczególności na terenie Ukrainy, ale również nasilone działania na terenie Polski. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2022

Rzecznik rządu @PiotrMuller przed #KPRM: O godzinie 8:30 odbędzie się Rada Sojuszu Północnoatlantyckiego, — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2022