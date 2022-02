„Najsurowsze sankcje”. Morawiecki domaga się reakcji Rady Europejskiej

Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę; Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. W jego opinii czwartkowa Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje, a „nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne”.

Czytaj więcej w raporcie: Inwazja Rosji na Ukrainę



Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwołał na czwartek do Brukseli nadzwyczajny szczyt UE z udziałem szefów państw i rządów „27”.



„W XXI wieku nie ma miejsca na użycie siły i przymusu do zmiany granic. Zwołuję na czwartek specjalne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, aby omówić najnowsze wydarzenia związane z Ukrainą i Rosją” – napisał w środę na Twitterze Michel.





We must immediately respond to Russia's criminal aggression on Ukraine.

Europe and the free world has to stop Putin. Today's European Council should approve fiercest possible sanctions.

Our support for Ukraine must be real.