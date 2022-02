CNN: Wojska białoruskie również weszły na Ukrainę [WIDEO]

Wojska białoruskie również weszły na terytorium Ukrainy, przekraczając przejście graniczne w Senkiwce w obwodzie czernichowskim – podała telewizja CNN, powołując się na ukraińską straż graniczną.

Telewizja wyemitowała też wideo z kamer na przejściu granicznym, na którym widać kolumnę czołgów i pojazdów opancerzonych przekraczających granicę. Przejście znajduje się u zbiegu granic Rosji, Ukrainy i Białorusi, ok. 200 km od Kijowa.



Administracja USA ostrzegała wcześniej Białoruś, że jeśli weźmie udział w inwazji na Ukrainę, także i ją spotkają dotkliwe sankcje.

NOW: Ukrainian Border Guard video, obtained by CNN, shows military tanks rolling into Ukraine from Belarus which borders Ukraine in the north. pic.twitter.com/aTrzvjylB1