Zamknięta przestrzeń powietrzna nad Ukrainą i częścią Rosji

Przestrzeń powietrzna Ukrainy została nad ranem w czwartek zamknięta dla lotnictwa cywilnego. Również Rosja częściowo zamknęła przestrzeń powietrzną w rejonie Rostowa nad Donem, na południowy wschód od swojej granicy z Ukrainą „w celu zapewnienia bezpieczeństwa” lotów.

ROSJA DOKONUJE INWAZJI NA UKRAINĘ



W NOTAM, czyli depeszy służb lotniczych zawierającej informacje o ustanowieniach, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych; służbach, procedurach, a także o utrudnieniach i niebezpieczeństwie w ruchu lotniczym, poinformowano, że zamknięcie wspomnianej części przestrzeni powietrznej Rosji obowiązywać będzie aż do 18 maja.



Na razie nie wiadomo, do kiedy obowiązuje zakaz lotów nad Ukrainą.



Jak wynika z informacji podanych w serwisie Flightradar24, zawrócony został m.in. samolot PLL LOT lecący z Warszawy do Kijowa. Zgodnie z rozkładem powinien wystartować z Okęcia o 22:45 w środę, jednak faktycznie wyruszył dopiero o 2:32 w czwartek, jednak w okolicach Lublina zawrócił do Warszawy.

(fot. flightradar24.com)