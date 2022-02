Weszły w życie unijne sankcje wobec Rosji za uznanie niepodległości samozwańczych republik na Ukrainie – donieckiej i ługańskiej oraz tam wysłanie wojsk. Decyzja krajów członkowskich została opublikowana w unijnym Dzienniku Urzędowym. Sankcje są finansowe, ale także personalne.

Po pierwsze – ograniczenie dostępu rosyjskiego rządu do międzynarodowych rynków kapitałowych i usług finansowych, co utrudni Moskwie refinansowanie długu.



Po drugie – trzy rosyjskie banki, w tym Bank Centralny Rosji, zostają odcięte od europejskich rynków.



Po trzecie – blokada handlu z dwiema samozwańczymi republikami.



I ostatni element – na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie zostało wpisanych ponad 350 osób, wśród nich minister obrony, minister gospodarki, szef administracji prezydenta Rosji, rzeczniczka MSZ oraz szefowa telewizji RT, dawniej Russia Today, tuby propagandowej Kremla.



Na liście nie ma prezydenta Władimira Putina.

źródło: IAR

Sankcje zostały przyjęte, zatwierdzone i weszły w życie ekspresowym jak na Unię tempie. W poniedziałek prezydent Rosji uznał niepodległość samozwańczych republik w Donbasie, dzień później unijni ministrowie spraw zagranicznych dali zielone światło dla nałożenia restrykcji, a dziś sankcje już obowiązują.Są one ostrzejsze niż się początkowo spodziewano, ale nie najostrzejsze z całej palety, którą ma do dyspozycji Unia. Jest jednak już zapowiedź, że w każdej chwili mogą być nałożone kolejne restrykcje, jeśli Rosja ponownie zaatakuje Ukrainę.