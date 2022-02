Konferencja Pentagonu. „Siły rosyjskie zbierają się coraz bliżej granicy”

Jeśli chodzi o Donieck i Ługańsk, moim zdaniem jest to początek inwazji. Uważamy, że Rosja i dodatkowe siły zbrojne przemieszczają się do tego regionu. Nie możemy potwierdzić, jakie są to siły, jakie formacje i jakie są ich możliwości. Tylko Putin wie, jaki jest harmonogram tego działania – powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik Pentagonu John Kirby. – Siły rosyjskie zbierają się coraz bliżej granicy. Jestem przekonany, że są gotowi – dodał.

Rzecznik Pentagonu John Kirby potwierdził w środę, że w tym tygodniu USA wyślą z Włoch do państw bałtyckich 800 żołnierzy wraz z 20 śmigłowcami AH-64 Apache. Dodał, że 12 takich samych śmigłowców zostanie przemieszczonych do Polski z Grecji.



Kirby zastrzegł, że ruchy wojsk są tymczasowe, choć będą tam przebywać tak długo, jak będzie to potrzebne i jak będą chciały tego państwa goszczące. Dodał, że w tej chwili nie ma rozmów o stałych bazach w państwach wschodniej flanki NATO.