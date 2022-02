Środki z KPO latem lub jesienią? „Reforma sądowa kamieniem milowym w rozmowach”

Komisja Europejska nie potrzebuje rozwiązania problemów KRS, by zatwierdzić polski KPO. Bruksela stawia na ugodę w marcu – donosi „Deutsche Welle”. Zdaniem niemieckiego portalu to oznacza, że fundusze mogłyby popłynąć do Polski latem lub wczesną jesienią.

We wtorek stan polskiej praworządności był tematem wysłuchania w Radzie UE, podczas którego minister Konrad Szymański wraz z polskimi ekspertami odpowiadał na pytania ministrów innych krajów o stan polskiego sądownictwa. To już piąte takie oficjalne wysłuchanie Polski od wszczęcia postępowania z art. 7 w grudniu 2017 roku.



Według relacji „Deutsche Welle”, nowym elementem dyskusji z Szymańskim były ogłoszone niedawno projekty prezydenta Andrzeja Dudy oraz grupy posłów PiS, które odwracają sporą część – uznanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE za sprzeczne z traktatami – elementów systemu dyscyplinarnego dla sędziów.



– Odnotowujemy, że złożono takie projekty. Analizujemy. To pozytywne, że zaczął się jakiś ruch w tej kwestii – powiedziała po wysłuchaniu Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.



Niemiecki portal twierdzi, że „Bruksela w rozmowach z Polską wróciła do pomysłu wpisania reformy sądowej do KPO jako kamienia milowego. To pozwoliłoby na nieczekanie z zatwierdzeniem KPO na uchwalenie i pełne wdrożenie reformy. Jednak pierwsze wypłaty z KPO – latem lub wczesną jesienią – popłynęłyby do Polski dopiero po wprowadzeniu obiecanych przez Polskę zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów. Zarówno po stronie polskiej, jak i unijnej można teraz usłyszeć, że ożywienie w rozmowach z KPO jest możliwe również z powodu kryzysu rosyjskiego. To zagrożenie jest po części powodem, a po części pretekstem, by szukać szybkiej ugody”.



„DW” powołując się na „relację jednego ze świadków obrad”, informuje, że podczas wysłuchania Rady UE „Polacy nie wykazali żadnej gotowości do jakichkolwiek ruchów w kwestii Krajowej Rady Sądownictwa albo Trybunału Konstytucyjnego. A to z KRS oraz TK wiążą się kluczowe zarzuty wobec Polski w ramach art. 7. – Jasno było widać, że chodzi tylko o odblokowanie pieniędzy. I ponadto żadnych ustępstw – ocenia jeden z rozmówców portalu w Brukseli.”

