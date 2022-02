Departament Stanu USA: Nord Stream 2 jest projektem, który będzie martwy

– Dzisiaj możemy zapewnić, że Nord Stream 2 jest projektem, który będzie martwy. Razem z naszymi sojusznikami blokujemy dostęp do światowego systemu finansowego dla rosyjskich banków połączonych z Kremlem – mówił w środę rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, odnosząc się do agresji Rosji wobec Ukrainy. Zapowiedział też, że „jeśli Putin dokona kolejnej eskalacji”, zostanie wprowadzony kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Tego samego dnia prezydent USA Joe Biden nałożył sankcje na spółkę Nord Stream 2 AG i jej zarząd.

– Jak zauważyliśmy w ciągu ostatnich godzin, ostatnich dni inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się. Godzinę po tym, jak Rosja uznała tzw. republiki ludowe w Doniecku i Ługańsku, uznała ich niepodległość, prezydent Putin pozwolił rosyjskim wojskom na wejście do tego regionu. To są kolejne kroki, które równoznaczne są z bezpośrednim atakiem na suwerenność Ukrainy – podkreślił Ned Price podczas przemówienia w Waszyngtonie.



– Odpowiedzieliśmy w sposób szybki i zdecydowany w ciągu mniej niż doby ogłosiliśmy pełną listę sankcji razem z naszymi partnerami i sojusznikami, razem z Unią Europejską, Australią, Kanadą, Wielką Brytanią – wskazał.



Rzecznik Departamentu Stanu USA przypomniał, że we wtorek Stany Zjednoczone „podjęły zdecydowane działania, żeby rurociąg Nord Stream 2, czyli inwestycja w wysokości 11 mld dolarów Rosyjskiej Federacji została zawieszona w sposób nieograniczony”. – Prezydent Biden dzisiaj pozwolił na uruchomienie sankcji wobec korporacji, która odpowiada za budowę Nord Stream 2 oraz jej interesariuszy – podkreślił.





– Dzisiaj możemy zapewnić, że Nord Stream 2 jest projektem, który będzie martwy. Razem z naszymi sojusznikami blokujemy dostęp do światowego systemu finansowego dla rosyjskich banków połączonych z Kremlem – mówił Ned Price.

Dodał, że „dług rosyjski nie będzie dalej poddawany obrotowi finansowemu na rynkach europejskich i amerykańskich”. Jak podkreślił, to dopiero początek odpowiedzi.



Rzecznik Departamentu Stanu USA zapytany podczas konferencji, dlaczego sankcje dot. NS2 nie zostały narzucone wcześniej, przekonywał, że „w krótkim horyzoncie czasowym zaczęła się inwazja rosyjska, a Niemcy podjęły zdecydowane kroki, aby zablokować Nord Stream 2”. – Dzisiaj my uczyniliśmy podobnie, wykorzystując nasze możliwości, które posiadamy. Zawsze mówiliśmy w kontekście Nord Stream 2 i kroków, które podejmujemy z naszymi partnerami i sojusznikami na całym świecie, że jednym z najważniejszych narzędzi w naszym arsenale to jedność północnoatlantycka – odpowiedział. Jego zdaniem, Niemcy działały tak szybko i zdecydowanie w wyniku konsultacji i koordynacji, które USA prowadziły z dwoma rządami za czasów kanclerz Angeli Merkel i Olafa Scholza.



Rzecznik Departamentu Stanu USA zapowiedział, że „jeśli Putin dokona kolejnej eskalacji”, zostanie wprowadzony kolejny pakiet sankcji. – Jeszcze go nie ogłosiliśmy, ale jesteśmy w pełni przygotowani, żeby go wprowadzić z naszymi partnerami i sojusznikami na całym świecie – oznajmił.

Podkreślił, że „Moskwa musi pokazać, że poważnie podchodzi do rozwiązań dyplomatycznych”. – Działania rosyjskie w ciągu ostatnich 24 godzin pokazały coś zupełnie przeciwnego. Jeśli podejście Moskwy się zmieni, my jesteśmy gotowi, aby zaangażować się w dyplomację – oświadczył Ned Price.