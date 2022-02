Giertych przegrał w sądzie z dziennikarzem. „Chciał mnie zastraszyć”

Roman Giertych pozwał Piotra Nisztora z prywatnego aktu oskarżenia. W środę Sąd Rejonowy Warszawa-Wola zdecydował o umorzeniu sprawy. – To była próba kneblowania dziennikarzy – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info Piotr Nisztor.

Nisztor został pozwany przez Giertycha za wypowiedź, którą wygłosił jesienią 2020 roku w Telewizji Republika. Komentował wtedy zarzuty, które mecenas usłyszał w związku z tzw. aferą Polnordu. Chodziło o przywłaszczenie i wyprowadzenie ze spółki ok. 92 mln złotych. Oprócz Giertycha zarzuty usłyszał także Ryszard K. Mecenas twierdzi, że do przedstawienia mu zarzutów nie doszło; potwierdził to Sąd Rejonowy w Poznaniu.



Giertych poczuł się urażony wypowiedzią dziennikarza związanego z „Gazetą Polską” i skierował sprawę do sądu.



„Dziś Sąd Rejonowy Warszawa-Wola umorzył na pierwszym (!) terminie sprawę z prywatnego AO (aktu oskarżenia – przyp. red.) wytoczoną mi przez R. Giertycha za wypowiedzi o jego zatrzymaniu przez CBA do afery Polnordu” – napisał na Twitterze dziennikarz.

Dziś Sąd Rejonowy Warszawa-Wola umorzył na pierwszym (!) terminie sprawę z prywatnego AO wytoczoną mi przez R. Giertycha za wypowiedzi o jego zatrzymaniu przez CBA do afery Polnordu. Skuteczność ekipy mecenasa Macieja Zaborowskiego (Aleksandry Pyrak i Huberta Kubika) top level!�� — Piotr Nisztor ���� (@PNisztor) February 23, 2022

#wieszwiecej Polub nas

– Pozew był próbą zastraszenia. To skandal, że za relacjonowanie i opisywanie wydarzeń afery gospodarczej Polnordu, Giertych rozsyła pozwy dziennikarzom. To próba kneblowania, niemająca nic w spólnmego z obronąwolności i demokracji, o czym często mówi pan mecenas – powiedział Nisztor.