Szczerski w Nowym Jorku: Nie ma powrotu do imperializmu i kolonializmu

Jesteśmy na skraju wielkiego kryzysu bezpieczeństwa o potencjalnie bezprecedensowej skali – stwierdził Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku podczas debaty w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, poświęconej sytuacji na Ukrainie. Zaznaczył, że „nie ma powrotu do świata sprzed ONZ, świata imperializmu i kolonializmu, wyższości jednych państw nad drugimi”. – A mimo to dziś jesteśmy świadkami takich działań przeciwko Ukrainie – oznajmił.

– Wydaje się, że zostaliśmy wypchnięci na sam skraj wielkiego kryzysu bezpieczeństwa, którego proporcje mogą być bez precedensu – powiedział w środę ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego.



Dodał, że Polska zawsze będzie opowiadać się za „tymi, którzy przedkładają wolność ponad niewolę, zasady prawa międzynarodowego ponad brutalną siłę i pokój ponad wojnę”.





Szczerski zaznaczył, że Zgromadzenie Ogólne ONZ zebrało się, by chronić idee zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz „tego, co wydarzyło się w ciągu 77 lat istnienia naszej organizacji”.

– Nikt nie ma prawa do odwracania biegu historii i kwestionowania naszych wspólnych osiągnięć. Nie ma powrotu do świata sprzed ONZ, do świata imperializmu, kolonializmu i dominacji jednego kraju nad drugim – podkreślił stały przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.



– A jednak dzisiaj, co jest godne pożałowania, jesteśmy świadkami takich działań wobec Ukrainy – wskazał.



Polski dyplomata zwrócił uwagę, że „Rosja otwarcie kwestionuje prawo do państwowości”.



– W tej sytuacji nie mamy prawa i nie będziemy cicho. Polska wzywa wszystkich członków tej organizacji, aby działać w duchu i zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych – dodał Szczerski.

źródło: TVP Info, PAP

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy – ługańskiego i donieckiego oraz porozumienia o współpracy z nimi. We wtorek dekret ratyfikowały obie izby rosyjskiego parlamentu. Rada Federacji dała zgodę Władimirowi Putinowi na użycie armii poza granicami Rosji.