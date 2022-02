Rada UE przyjęła pakiet sankcji wobec Rosji

Rada UE przyjęła w środę oficjalnie pakiet sankcji w odpowiedzi na decyzję Federacji Rosyjskiej o uznaniu obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie za niezależne podmioty i wysłanie do nich swoich wojsk.

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



– Takie decyzje są nielegalne i niedopuszczalne. Naruszają prawo międzynarodowe, integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, własne zobowiązania międzynarodowe Rosji i dalej eskalują kryzys – uzasadnił konieczność wprowadzenia sankcji wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

Russia’s actions against Ukraine are illegal & unacceptable, violate international law, Ukraine’s territorial integrity & sovereignty, Russia’s own international commitments & further escalate the crisis.



Today, the EU responds with a package of measures. https://t.co/PGEze9OBu1