Zapędy Putina. Niemcy przyznają dziś rację premierowi Morawieckiemu

– Rosja nie stroni od prób neoimperialnych prowadzących do zachwiania międzynarodowej sytuacji i konfliktów – tak mówił w 2020 roku Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla niemieckiej gazety „FAZ”. W kontekście obecnej agresji Rosji na Ukrainę słowa szefa polskiego rządu sprawdziły się. „Powtórzył” je w rozmowie z „Bildem” jeden z doradców byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Christoph Heusgen użył tych samych argumentów.

W we wrześniu 2020 roku Morawiecki udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi.



– Ataki (Rosji – przyp. red.) zdarzają się na naszych oczach, a coraz częściej w naszych państwach. Zabójstwo Aleksandra Litwinienki w Wielkiej Brytanii w 2006 roku, egzekucja Anny Politkowskiej, zastrzelenie Borysa Niemcowa w Moskwie w 2015 roku, próba ataku chemicznego na Siergieja Skripala w 2018 roku, zamach w berlińskim parku Tiergarten w 2019 roku, czy wreszcie próba zabójstwa Aleksandra Nawalnego. To najbardziej znane, acz nie jedyne przykłady, jak Kreml rozprawia się z przeciwnikami – mówił Morawiecki.



– Czemu to służy? Rosja nie stroni od prób neoimperialnych, prowadzących do rozchwiania międzynarodowej sytuacji i konfliktów. Prowadzi nieustanną wojnę hybrydowo-informacyjną, której celem są zarówno pojedyncze osoby, jak i całe państwa. Zachód musi w końcu się z nią odpowiedzialnie zmierzyć – dodał szef rządu.



Od słów Morawieckiego minęło kilkanaście miesięcy. W poniedziałek Rosja uznała niepodległość separatystycznych tzw. republik na wschodzie Ukrainy.



We wtorek na teren Donbasu wkroczyły rosyjskie wojska, a obecnie trwa ewakuacja rosyjskich placówek dyplomatycznych z terenu Ukrainy.



Także we wtorek w rozmowie z dziennikiem „Bild” Christoph Heusgen, wieloletni doradca byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel ds. polityki zagranicznej przyznał:



– Byliśmy zbyt łatwowierni. Nie docenialiśmy brutalności i bezwzględności Putina. Kto zatruwa przywódcę opozycji, kto pod naszym nosem każe zabić swojego przeciwnika w Tiergarten, kto wspiera masowego mordercę Baszara al-Asada w Syrii i pozwala rosyjskim najemnikom czynić szkody w Afryce, ten nie waha się przed atakiem na swojego sąsiada. Uprzejmości nie są odpowiednią reakcją – powiedział w rozmowie z niemiecką gazetą.