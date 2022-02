Niemcy wybudowali rosyjskie gazociągi. Teraz będą torpedować polskie elektrownie jądrowe

Goszcząca w Warszawie niemiecka minister Steffi Lemke zpowiedziała zwalczanie polskich planów budowy elektrowni jądrowych. – Jeśli w Polsce dojdzie do budowy reaktorów, to będziemy pracować z użyciem odpowiednich instrumentów prawnych, dla mnie to oczywistość – powiedziała szefowa resortu środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów. – Nie uważam tego źródła energii za dobre ani bezpieczne – oceniła Steffi Lemke.

Z min. Steffi Lemke spotkała się we wtorek szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.



Niemiecka minister pytana o polskie plany budowy elektrowni jądrowych przypomniała, że Niemcy do końca 2022 r. chcą wyłączyć ostatnie trzy takie działające elektrownie. Dodała, że Niemcy negatywnie odnoszą się do włączenia atomu do europejskiej taksonomii (potoczna nazwa rozporządzenia UE dot. ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje).



– Nie uważam tego źródła energii za dobre ani bezpieczne – podkreśliła niemiecka minister dodając, że jest to zdanie całego rządu federalnego.





Jak zachowają się Niemcy?

Jak zachowają się Niemcy?

I znowu niestety miałem rację. Kilkanaście miesięcy temu przestrzegałem, że Niemcy zrobią wszystko, by zablokować program jądrowy i dlatego należy być asertywnym w Brukseli. Sprawa #Turów przed TSUE była testem "użycia środków prawnych" przeciwko Polsce. pic.twitter.com/qPSLCTRPOB — Janusz Kowalski (@JKowalski_posel) February 22, 2022

– Jeśli w Polsce dojdzie do budowy reaktorów, to będziemy pracować z użyciem odpowiednich instrumentów prawnych, dla mnie to oczywistość – powiedziała min. Lemke.Słowa niemieckiej minister skomentował poseł Janusz Kowalski. „I znowu niestety miałem rację. Kilkanaście miesięcy temu przestrzegałem, że Niemcy zrobią wszystko, by zablokować polski program jądrowy i dlatego należy być asertywnym w Brukseli. Sprawa #Turów przed TSUE była testem »użycia środków prawnych« przeciwko Polsce" – napisał na Twitterze.Anna Moskwa podkreśliła, że Niemcy są ważnym partnerem Polski. – Choć nasze stanowiska w tej debacie czasami się różnią, czego przykładem jest odmienne podejście do przyszłości energetyki jądrowej, widzimy duży potencjał współpracy w osiąganiu wspólnych celów – zaznaczyła.