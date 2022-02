Jest projekt PE ws. całkowitej blokady NS2. „Wielki test dla Tuska i EPP!”

Portal tvp.info jako pierwszy publikuje fragmenty projektu rezolucji wzywającej Komisję Europejską do zablokowania Nord Stream 2. – Niejednokrotnie zachodni politycy bardzo szybko wycofywali się z twardej polityki w stosunku do Rosji. Dlatego dziś mówimy "sprawdzam" – mówi nam autorka projektu Anna Zalewska (PiS). Zaznacza, że jeśli Europejska Partia Ludowa Donalda Tuska chce udowodnić, iż zrywa z dotychczasowymi niemiecko-rosyjskimi biznesami, teraz ma do tego najlepszą okazję.

Projekt rezolucji został rozesłany w środę do europosłów PiS, a w czwartek ma być oficjalnie złożony w Parlamencie Europejskim.



Pilnie wzywa Parlament, Radę i Komisję do „wspólnego i stanowczego przeciwstawienia się dalszemu uzależnieniu państw członkowskich Unii Europejskiej od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej rządzonej przez reżim Putina, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń i w obliczu poważnego zagrożenia wojną w Europie, wynikającym z dalszej ekspansji Rosji na Ukrainie”.



Autorzy dokumentu (Anna Zalewska i Zdzisław Krasnodębski) proponują surowo potępić naruszenia przez Federację Rosyjską prawa międzynarodowego, w tym porozumień mińskich, polegające na uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych: donieckiej i ługańskiej, a następnie militarnej inwazji na obwody Ukrainy.



Europosłowie PiS przyznają, że z zadowoleniem przyjmują decyzję Niemiec o wstrzymaniu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2, ale nie chcą, by za kilka tygodni czy miesięcy stało się coś, czego wielu się obawia.

Mówią „sprawdzam”

Wstrzymanie przez niemiecki rząd certyfikacji #NordStream2 to dobry kierunek. Proponuję pójść o krok dalej i całkowicie zablokować budowę NS2. Jutro w PE ponownie złożę projekt rezolucji wzywający KE do zablokowania �������� gazociągu. Jak zachowa się @donaldtusk, szef EPP? — Anna Zalewska (@AnnaZalewskaMEP) February 22, 2022

– Unia Europejska zbyt długo bezczynnie przyglądała się międzynarodowej, agresywnej działalności Władimira Putina łamiącego reguły i zasady. Dziś w obliczu agresji Rosji na Ukrainę cały świat nakłada sankcje na rosyjski reżim., co przyjmuję z nadzieją na geopolityczną refleksję – mówi portalowi tvp.info Anna Zalewska.Europosłanka dodaje, że niestety niejednokrotnie zachodni politycy „bardzo szybko wycofywali się z twardej polityki w stosunku do Rosji”.Zobacz także -> Premier o sankcjach i Nord Stream 2: Ten pierwszy krok ma ogromne znaczenie – Dlatego dziś mówimy "sprawdzam", zgłaszając projekt rezolucji wstrzymującej raz na zawsze Nord Stream 2.które zbyt często były rzucane na wiatr! Władimir Putin nie uznaje dyplomacji, dla niego argumentem jest siła, a naszą największa siłą jest solidarność i zjednoczenie – podkreśla Zalewska oceniając, że dla Tuska i EPP będzie to „wielki test”.

Rosja wykorzystuje surowce jako polityczną broń

W projekcie rezolucji zaproponowano, by Bruksela z zadowoleniem odnotowała aspiracje Ukrainy do przystąpienia do Unii Europejskiej.Europosłowie ostrzegają z kolei państwa członkowskie przed polityką Rosji polegającą napolitycznych i presji na kraje tranzytowe, jak i na konsumentów końcowych”.Zobacz także -> Prezydent Ukrainy wzywa ws. Nord Stream 2: Ten projekt musi być powstrzymany całkowicie „Wzywamy Komisję Europejską do podjęcia wszelkich dostępnych jej środków, w tym instrumentów prawnych zgodnych z traktatami, w celu doprowadzenia do– napisano.Zauważono z kolei, że budowa kolejnego gazociągu z Rosją tylko pogłębiłaby zależność Europy od tego konkretnego dostawcy energii, naruszając tym samym zasady Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego.

Nord Stream 2 podzielił świat

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił w ostatnich dniach wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2.Zdaniem niektórych, nie wydarzyło się więc nic nowego. Część ekspertów ocenia jednak, że wówczas spór dotyczył uchybień administracyjnych, które rosyjska strona mogła łatwo przeskoczyć.– oceniają.– Po konsultacjach z Niemcami zdecydowaliśmy, że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony – oznajmił z kolei w środę wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Oświadczył, że w przypadku dalszej agresji Rosji na Ukrainęa Rosja może zostać odcięta od systemu SWIFT.Zapewnił, że powstrzymanie Nord Stream 2który spowodowany jest obawami o wstrzymanie dostaw surowców z Rosji w razie inwazji.Co o Nord Stream 2 mówił z kolei niedawno prezydent Rosji Władimir Putin?– Nie chcemy wojny w Europie. Ale bezpieczeństwo kontynentu scementowałby nowy gazociąg Nord Stream 2 – wskazywał rosyjski przywódca.