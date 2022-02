Jest umowa na kolejny odcinek trasy Via Carpatia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad podpisała kontrakt na budowę odcinka międzynarodowej trasy Via Carpatia. Za ponad 391 milionów złotych powstanie 14-kilometrowy odcinek drogi od granic województw lubelskiego i mazowieckiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Wykonawcą będzie firma Strabag.

W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie i przejście dla zwierząt dużych i średnich, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych, drogi dojazdowe i lokalne, a istniejąca obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego zostanie dostosowana do kategorii ruchu przewidzianej dla drogi ekspresowej S19.



Cały zakres prac ma być zrealizowany w ciągu 36 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych przypadających na czas realizacji robót. Międzynarodowa trasa Via Carpatia połączy kilka krajów na osi północ - południe. Będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię i Grecję.



Polski odcinek będzie miał około 700 kilometrów długości.