Sekcja zwłok kobiet znalezionych w lesie pod Częstochową. Są wyniki

Młodsza z kobiet, której ciało odnaleziono w poniedziałek w lesie w okolicy Romanowa została prawdopodobnie uduszona; biegli nie byli w stanie wskazać przyczyny śmierci starszej z ofiar, ma ona zostać ustalona w trakcie dodatkowych badań – przekazała prokuratura po sekcji zwłok.

Konieczne będą badania DNA

Ciała znalezione dwa dni temu to przypuszczalnie zaginione 10 lutego 45–letnia Aleksandra i jej 15–letnia córka Oliwia z Częstochowy – ich tożsamość mają dopiero potwierdzić badania DNA.– Krzysztofa R.Sekcje zwłok przeprowadzono w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. –Jeśli chodzi o młodszą z kobiet, biegli wstępnie byli w stanie określić, że do jej śmierci doszło na skutek uduszenia gwałtownego – uciskowego działania w obszarze szyi. Jeśli chodzi o starszą z kobiet, nie byli w stanie jednoznacznie się wypowiedzieć.. Musimy oczekiwać na ich wyniki – powiedział Krzysztof Budzik z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.Prokurator dodał, że po sekcji zwłok zostaną wykonane badania toksykologiczne i histopatologiczne. Prok. Budzik zaznaczył, że przekazana śledczym informacja po sekcji to jedynie wstępne ustalenia. Prokuratura będzie czekała na ostateczną opinię.

W dalszym ciągu nie jest też potwierdzona tożsamość ofiar, bliscy Aleksandry i Oliwii z Częstochowy nie byli w stanie uczestniczyć w identyfikacji ciał. Konieczne będą badania DNA. – Myślę, że w ciągu kilku dni ta kwestia powinna być rozstrzygnięta – powiedział prok. Budzik.



Jak wynika z informacji z prokuratury, podejrzany o dokonanie zabójstw Krzysztof R. jeszcze nie został przesłuchany po odnalezieniu ciał.



52–letni Krzysztof R. dotychczas nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie informują na razie o stanie odnalezionych zwłok ani o możliwym motywie zbrodni. Prokuratura potwierdza jednak, że podejrzany i ofiary się znały. Aleksandra W. i Krzysztof R. mieli położone w pobliżu siebie ogródki działkowe, Krzysztof R. miał też remontować kobiecie mieszkanie.

Podczas tych prac miał bez wiedzy i zgody kobiet zamontować kamerkę w pokoju Oliwii. Prokuratura potwierdziła, że jeden z zarzutów przedstawionych R. związany jest z nieuprawnionym zainstalowaniem kamery w mieszkaniu pokrzywdzonych. Także do tego przestępstwa się nie przyznał i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokuratura nie informuje na obecnym etapie postępowania, czy nagrania z kamerki były przez R. udostępniane innym osobom.



W czwartek 10 lutego Aleksandra i Oliwia, w nieznanych okolicznościach, opuściły mieszkanie w Częstochowie przy ul. Bienia i nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Tydzień temu R. usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa, został aresztowany. Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 45–latki i jej córki zakończyły się w poniedziałek odnalezieniem zwłok dwóch kobiet w lesie obok drogi krajowej nr 91, w pobliżu Romanowa.