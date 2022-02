Ewakuacja. W rosyjskich ambasadach na Ukrainie trwa palenie dokumentów [WIDEO]

W środę Rosja rozpoczęła ewakuację swoich placówek dyplomatycznych z terenu Ukrainy. Agencje informowały o paleniu dokumentów przez pracowników reżimu Władimira Putina we Lwowie, w sieci pojawiły się także nagrania z Odessy.

W nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widzimy, jak spod rosyjskiego konsulatu w Odessie wyjeżdża pełen dokumentów samochód. Kolejne wideo pokazuje, jak na terenie placówki dochodzi do palenia dokumentów.



Odessa znajduje się w bezpośredniej bliskości Krymu, który w 2014 roku został zajęty przez Rosjan.



Zaxid.net podał, że w Odessie mieszkańcy informowali we wtorek wieczorem, że pracownicy tamtejszego konsulatu palą dokumenty na podwórzu budynku. Doszło do tego po tym, jak MSZ Rosji zaleciło ewakuację swych dyplomatów z Ukrainy. Decyzja została podjęta w celu „ochrony życia i bezpieczeństwa” tych osób – oświadczyło MSZ.



Informację o ewakuacji personalu potwierdził także dziennik „Kommiersant”



„We wszystkich placówkach dyplomatycznych Rosji na Ukrainie rozpoczęła się ewakuacja personelu” – poinformował pracownik ambasady rosyjskiej w Kijowie. „Kommiersant” podaje tę informację, powołując się na agencję TASS.

Rosyjscy dyplomaci opuszczają Ukrainę. pic.twitter.com/P0sA5m08MX — Wojciech Zylm  (@WZylm) February 23, 2022

Niszczenie dokumentów w rosyjskim konsulacie w Odessie na Ukrainie, dyplomaci przygotowują się do ewakuacji - BNO pic.twitter.com/igJJUmlGih — Wojciech Zylm  (@WZylm) February 22, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: twitter

W środę portal zaxid.net podał, że na terenie konsulatu rosyjskiego we Lwowie są palone dokumenty. Mieszkańcy zaniepokojeni płomieniami wezwali straż pożarną.Po przyjeździe straż pożarna nie zidentyfikowała pożaru. Okazało się, że pracownicy konsulatu niszczą coś w ogniu. Zaxid.net podał, że są to dokumenty, ale przyznał też, że nie wiadomo, co dokładnie spalano. Strażaków nie wpuszczono na teren konsulatu. Pracownik placówki zapewnił ich, że wszystko jest w porządku.