Nauseda w Kijowie: Ługańsk i Donieck są częścią Ukrainy. Nie uznamy aneksji Krymu

Ługańsk i Donieck są i zawsze będą częścią Ukrainy; Litwa nie uzna żadnych prób podważenia integralności terytorialnej Ukrainy, tak samo nie uznamy nielegalnej aneksji Krymu – oświadczył w środę w Kijowie prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Prezydent Nauseda wraz z prezydentem Andrzejem Dudą udali się w środę do Kijowa, gdzie spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.



– Przybyłem dziś z moim przyjacielem Andrzejem do Kijowa, by wesprzeć Ukrainę, przybyłem dziś do Kijowa, aby powiedzieć kolejnemu mojemu przyjacielowi, Wołodymyrowi, że Litwa jest z tobą, Ukraino – podkreślił Nauseda na wspólnej konferencji trzech prezydentów w Kijowie.





„Litwa jest z tobą, Ukraino”

#wieszwiecej Polub nas

Stwierdził, że „skandaliczne zachowanie Rosji” niestety nikogo nie dziwi, ponieważ już osiem lat temu Rosja anektowała Krym. – Obecnie Rosja podjęła kolejny przynoszący wstyd krok przekraczający czerwoną linię. Powiem jasno: Ługańsk i Donieck są i zawsze będą częścią Ukrainy – oświadczył prezydent Litwy. Dodał, że jego kraj nie uzna „żadnych prób podważenia integralności terytorialnej Ukrainy”, tak samo, jak nie uzna „nielegalnej aneksji Krymu”.

– W świetle agresji rosyjskiej Ukraina nie zostanie sama, możecie liczyć na pełne wsparcie Litwy, jak i pełne wsparcie społeczności międzynarodowej – zadeklarował Nauseda. I dodał: Macie już to wsparcie, stajemy obok naszych bratnich narodów i będziemy je wspierać wszelkimi możliwymi sposobami – zaznaczył.





„Tylko mocna reakcja może powstrzymać dalszą eskalację konfliktu”

źródło: pap

Nauseda powiedział też, że z zadowoleniem przyjął „wspólne i zjednoczone działanie Unii Europejskiej wobec Rosji, jak również wobec separatystycznych tzw. republik ługańskiej i donieckiej”. – Z zadowoleniem witam fakt, że sankcje europejskie są skoordynowane z amerykańskimi i kanadyjskimi, a inne kraje również dołączą do tych sankcji. Tylko mocna reakcja może powstrzymać dalszą eskalację konfliktu – powiedział Nauseda.Przeczytaj też: USA ujawniły za dużo? Były dyrektor CIA analizuje zachowanie Putina – Jest to podstawowa zasada sojuszu NATO, która się nie zmieni. Żaden kraj na świecie nie ma prawa podważać decyzji suwerennych państw do przyłączenia się do jakiejkolwiek organizacji bądź sojuszu. Nie możemy pozwolić na to, aby czynnikiem decydującym była przemoc czy siła – oświadczył prezydent Litwy.