Zabytkowa broń w stropie. Odkrycie podczas remontu domu

W stropie przedwojennego budynku w gminie Grudziądz (Kujawsko–Pomorskie), w czasie remontu, znaleziono broń z przełomu XIX i XX wieku. Znaleziskiem zajęła się policja – poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Monika Chlebicz.

Robotnicy prowadzący prace remontowe poddasza, po oderwaniu desek stropowych, zauważyli jakieś przedmioty. Jak się okazało było to pięć sztuk broni, a także zamki do tego rodzaju broni oraz bagnety. O nietypowym znalezisku została zawiadomiona policja.



Na miejsce skierowano policyjnego pirotechnika oraz grupę śledczą. W trakcie oględzin ustalono, że są to karabinki marki Mosin. Zabezpieczona broń została wyprodukowana w latach 1893 – 1905. To karabiny produkcji rosyjskiej, których konstruktorem był Siergiej Mosin. Produkowano ją w latach 1891 – 1965.



– W przypadkach, gdy znajdujemy broń lub amunicję, zawiadomienie policji jest najlepszym rozwiązaniem. Zatrzymanie takich przedmiotów mogłoby nie tylko pociągnąć za sobą konsekwencje prawne, ale również być niebezpieczne. W przypadku znalezienia broni, amunicji czy niewybuchów nie należy ich ruszać. Nawet stara broń może być groźna dla zdrowia, a nawet życia – podkreśliła rzeczniczka.