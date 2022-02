Polscy internauci strollowali Verhofstadta. O tych zdjęciach chciał zapomnieć

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę lider unijnych liberałów Guy Verhofstadt próbował uderzyć w europejskich konserwatystów. Belg nie spodziewał się zapewne tak stanowczej odpowiedzi internautów. Wielu z nich to użytkownicy sieci z Polski, którzy zalali profil polityka jego zdjęciami z… Władimirem Putinem. Zamieścili też podobne zdjęcia byłego premiera Donalda Tuska.

„Kiedy Europa jest zagrożona, zawsze pamiętaj: Ci, którzy mówią o naszej suwerenności, zawsze są pierwszymi, którzy ją sprzedają!” – napisał na Twitterze Guy Verhofstadt.



Była to reakcja na kolejne skandaliczne działanie Kremla, czyli rosyjską inwazję na Ukrainę.



Przewodniczący frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim znany jest z wrogości do polskiego rządu. Tym razem uderzył jednak w konserwatystów z Francji i Włoch. W sieci pokazał zdjęcie Marine Le Pen z Władimirem Putinem i Matteo Salviniego w koszulce z wizerunkiem rosyjskiego prezydenta.



Wpis Belga spotkał się z szybką odpowiedzią. „On nie wie, że internety nie zapominają” – komentowali internauci, publikując dziesiątki zdjęć ucieszonego Verhofstadta z Putinem. „Guy chyba nie wie, że ma bliźniaka” – żartowali sugerując, że na fotografiach jest nie lider liberałów, lecz jego brat. Ostatecznie oceniali, że polityk chciałby zapomnieć, z kim przez lata robił interesy.



Jak informował w 2018 roku europoseł PiS Tomasz Poręba, Verhofstadt pracował dla firm związanych z Kremlem.



Pod wpisem Belga pojawiły się również zdjęcia Putina z Donaldem Tuskiem, który nazywany był przez reżimowe media w Moskwie „Naszym człowiekiem w Warszawie”.



When Europe is under threat, always remember:



Those who talk about our sovereignty are always the first the sell it off ! pic.twitter.com/vUrOhMmpwM — JolaoS (@jolao_s) February 23, 2022

When Europe is under threat, always remember:



Those who talk about our sovereignty are always the first the sell it off ! https://t.co/kpHViOUS28 pic.twitter.com/TDf3wDjAFt — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) February 23, 2022

And a bandit will always find a related bandit soul ... pic.twitter.com/wNAIX8qISj — Yarrok (@V_Yarrok) February 22, 2022

Tusk and Putin. Forever Freinds. pic.twitter.com/X7Ft2FhxlY — Paweł Senkowski ���� (@pawel_senkowski) February 22, 2022

Watch out of these people pic.twitter.com/MDKKVhBN1D — Artur Milano #MuremZaPolskimMundurem (@if_debroendby) February 23, 2022